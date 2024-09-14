Байден заявил, что не думает много о Путине
Президент США Джо Байден заявил, что «не думает» о президенте России Владимире Путине. Так он ответил на вопрос журналиста о предостережении российского лидера в адрес НАТО в случае разрешения Украине запускать ракеты большой дальности вглубь России.
Международная реакция на предупреждение России о недопустимости нанесения Киевом ударов по ней ракетами западного производства осталась сдержанной, пишет издание. «Необходимо очень серьезно относиться ко всем событиям на Украине, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина», – заявил, в частности, польский премьер Дональд Туск.
На встрече с британским премьером Киром Стармером 13 сентября Байден отметил, что не приемлет версию, что использование Украиной западных ракет Storm Shadow для целей в России будет равносильно началу конфликта НАТО с Москвой. После встречи с Байденом Стармер сказал, что она не была посвящена конкретному решению по Storm Shadow. «У нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, стратегическое обсуждение тактических решений», – сказал он. При этом Белый дом по итогам встречи не сообщил о решении по ударам вглубь России.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.