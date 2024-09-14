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Байден заявил, что не думает много о Путине

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что «не думает» о президенте России Владимире Путине. Так он ответил на вопрос журналиста о предостережении российского лидера в адрес НАТО в случае разрешения Украине запускать ракеты большой дальности вглубь России.

«Я не думаю много о Путине», – сказал Байден, его слова приводит The Guardian.

Международная реакция на предупреждение России о недопустимости нанесения Киевом ударов по ней ракетами западного производства осталась сдержанной, пишет издание. «Необходимо очень серьезно относиться ко всем событиям на Украине, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина», – заявил, в частности, польский премьер Дональд Туск.

На встрече с британским премьером Киром Стармером 13 сентября Байден отметил, что не приемлет версию, что использование Украиной западных ракет Storm Shadow для целей в России будет равносильно началу конфликта НАТО с Москвой. После встречи с Байденом Стармер сказал, что она не была посвящена конкретному решению по Storm Shadow. «У нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, стратегическое обсуждение тактических решений», – сказал он. При этом Белый дом по итогам встречи не сообщил о решении по ударам вглубь России. 

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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