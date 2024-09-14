Байден заявил, что не думает много о Путине

На встрече с британским премьером Киром Стармером 13 сентября Байден отметил, что не приемлет версию, что использование Украиной западных ракет Storm Shadow для целей в России будет равносильно началу конфликта НАТО с Москвой. После встречи с Байденом Стармер сказал, что она не была посвящена конкретному решению по Storm Shadow. «У нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, стратегическое обсуждение тактических решений», – сказал он. При этом Белый дом по итогам встречи не сообщил о решении по ударам вглубь России.