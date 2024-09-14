Захарова посчитала санкции США против российских СМИ нападением на свободу слова

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждал, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах. В госдепе при этом заявили, что российские СМИ, которые попали в санкционные списки, смогут продолжать журналистскую деятельность на территории США.