Захарова посчитала санкции США против российских СМИ нападением на свободу слова
Новые американские санкции против российских СМИ – это нападение на свободу слова и профессию журналиста, заявила на медиасаммите БРИКС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сегодня ситуация экстраординарная. Вчера агрессии подверглись российские журналисты в США. Они подверглись настоящей террористической информационной атаке. Как корпорации и в своем личном качестве», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Новые ограничения против РФ, по ее словам, являются нападением на «свободу слова, профессию журналиста и человеческое достоинство».
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждал, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах. В госдепе при этом заявили, что российские СМИ, которые попали в санкционные списки, смогут продолжать журналистскую деятельность на территории США.