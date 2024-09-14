Захарова назвала обвинения США против RT объявлением информационной войны
Новые обвинения США в адрес телеканала Russia Today являются объявлением информационной войны, в основу которого заложена русофобия. Об этом в эфире ТВЦ заявила официальный представитель МИД России Мария Захаров.
«Это не про санкции, не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы. В основе этого объявления <...> лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология – такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Власти США, как указала Захарова, объявили российских журналистов своей целью, но при этом они будут прикрываться законами и использовать любую возможность, чтобы «закрыть, третировать и наказать».
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждал, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах. В госдепе при этом заявили, что российские СМИ, которые попали в санкционные списки, смогут продолжать журналистскую деятельность на территории США.