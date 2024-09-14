Захарова назвала обвинения США против RT объявлением информационной войны

«Это не про санкции, не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы. В основе этого объявления <...> лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология – такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).