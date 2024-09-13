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Блинкен обвинил RT в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран

США, Великобритания и Канада запускают кампанию по борьбе с «угрозой» телеканала
Дарья Снегова
flickr

Телеканал Russia Today (RT) якобы участвовал в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Об этом заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.

«Они занимаются тайной деятельностью по оказанию влияния, направленной на подрыв американских выборов и демократии, функционируя как фактическая "рука" российского разведывательного аппарата», – заявил Блинкен.

По его словам, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию по борьбе с «угрозой» со стороны RT. Он также обвинил RT в том, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах, и призвал относиться к действиям RT как к разведке.

«Мы вводим санкции против трех юридических и двух физических лиц за тайные операции России по оказанию влияния на мир, включая вмешательство в демократию Молдавии и ее предстоящие выборы», – добавил глава госдепа США.

По словам Блинкена, также «есть пример в Аргентине, где они пытаются повлиять на политику правительства, существует угроза на Южном Кавказе, <...> есть примеры во Франции, есть примеры в Германии».

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Блинкена в своем Telegram-канале.

«Американские спецслужбы раскопали, что мы помогаем фронту. Мы же это открыто делаем, идиоты. Прислать список, сколько чего закупили и отправили?» – написала она, добавив, что «не зря прожила жизнь».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала призыв Блинкена относиться к действиям RT как к разведке.

«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», – написала она.

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly из-за того, что они якобы пытаются оказать влияние на президентские выборы в США. Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.

В марте 2022 г. европейский офис Google объявил о блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за начала спецоперации на Украине. Tiktok и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) также заблокировали аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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