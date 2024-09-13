Блинкен обвинил RT в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран

Блинкен обвинил RT в «тайных операциях» по вмешательству в дела других странСША, Великобритания и Канада запускают кампанию по борьбе с «угрозой» телеканала
Телеканал Russia Today (RT) якобы участвовал в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Об этом заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.
«Они занимаются тайной деятельностью по оказанию влияния, направленной на подрыв американских выборов и демократии, функционируя как фактическая "рука" российского разведывательного аппарата», – заявил Блинкен.
По его словам, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию по борьбе с «угрозой» со стороны RT. Он также обвинил RT в том, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах, и призвал относиться к действиям RT как к разведке.
«Мы вводим санкции против трех юридических и двух физических лиц за тайные операции России по оказанию влияния на мир, включая вмешательство в демократию Молдавии и ее предстоящие выборы», – добавил глава госдепа США.
По словам Блинкена, также «есть пример в Аргентине, где они пытаются повлиять на политику правительства, существует угроза на Южном Кавказе, <...> есть примеры во Франции, есть примеры в Германии».
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Блинкена в своем Telegram-канале.
«Американские спецслужбы раскопали, что мы помогаем фронту. Мы же это открыто делаем, идиоты. Прислать список, сколько чего закупили и отправили?» – написала она, добавив, что «не зря прожила жизнь».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала призыв Блинкена относиться к действиям RT как к разведке.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly из-за того, что они якобы пытаются оказать влияние на президентские выборы в США. Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.
В марте 2022 г. европейский офис Google объявил о блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за начала спецоперации на Украине. Tiktok и Facebook