Блинкен обвинил RT в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран

По его словам, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию по борьбе с «угрозой» со стороны RT. Он также обвинил RT в том, что телеканал «тайно управляет» различными информационными платформами в разных странах, и призвал относиться к действиям RT как к разведке.