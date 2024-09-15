Алаудинов отказал в спасении добровольно сдавшимся в плен ВСУ бойцам «Ахмата»
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов не станет спасать добровольно сдавшихся в плен вооруженным силам Украины (ВСУ) чеченских бойцов. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
Алаудинов прокомментировал видеоролики, на которых пленные говорят с родными и просят их связаться с командиром «Ахмата», чтобы их обменять. Генерал-майор заметил, что эти слова привели его в ярость, поскольку для чеченца самым большим позором является сдача в плен.
«Те из вас, кто сдались добровольно в плен, насколько велико должно быть ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать, просить или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена», – отметил Алаудинов.
Он добавил, что разделяет сдавшихся добровольно и против своей воли по причине ранения. Алаудинов посоветовал ВСУ оставить себе пленных чеченцев и больше не связываться с ним по этому вопросу.
14 сентября Минобороны РФ сообщило, что Россия в результате переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных. Посредником при возвращении из плена военнослужащих стали Объединенные Арабские Эмираты.
Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.