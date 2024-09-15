Зеленский связал слова Трампа о завершении боевых действий с выборами в США

Трамп неоднократно заявлял о том, что способен завершить конфликт на Украине в короткие сроки. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками». 23 июня Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.