Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Зеленский связал слова Трампа о завершении боевых действий с выборами в США

Ведомости

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о его способности завершить российско-украинский конфликт связаны с выборами, поэтому они могут быть далеки от реальности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Я не понимаю этого на сегодняшний день, потому что я не знаю, что он имеет в виду. Моя позиция в том, что предвыборный период – это предвыборные послания, и иногда они не совсем реалистичные», – сказал он.

Зеленский также выразил готовность поделиться мирным планом Украины с президентом США Джо Байденом. Он добавил, что было бы «честно и правильно» также показать его конгрессу США и кандидатам в президенты – Трампу и Камале Харрис.

Глава государства сообщил, что в ходе разговора с экс-президентом тот выразил поддержку Украине. Трамп и Зеленский говорили по телефону около двух месяцев назад, напомнил украинский президент.

Трамп неоднократно заявлял о том, что способен завершить конфликт на Украине в короткие сроки. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками». 23 июня Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.

В сентябре во время дебатов с Харрис экс-президент вновь пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. Он заявил, что у него хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных