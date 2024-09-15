Зеленский связал слова Трампа о завершении боевых действий с выборами в США
Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о его способности завершить российско-украинский конфликт связаны с выборами, поэтому они могут быть далеки от реальности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Я не понимаю этого на сегодняшний день, потому что я не знаю, что он имеет в виду. Моя позиция в том, что предвыборный период – это предвыборные послания, и иногда они не совсем реалистичные», – сказал он.
Зеленский также выразил готовность поделиться мирным планом Украины с президентом США Джо Байденом. Он добавил, что было бы «честно и правильно» также показать его конгрессу США и кандидатам в президенты – Трампу и Камале Харрис.
Глава государства сообщил, что в ходе разговора с экс-президентом тот выразил поддержку Украине. Трамп и Зеленский говорили по телефону около двух месяцев назад, напомнил украинский президент.
Трамп неоднократно заявлял о том, что способен завершить конфликт на Украине в короткие сроки. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками». 23 июня Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.
В сентябре во время дебатов с Харрис экс-президент вновь пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. Он заявил, что у него хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Зеленским.