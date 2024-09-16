Узбекистан и Германия заключили соглашение в области миграции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров в Самарканде подписали соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Стороны также подписали декларацию о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства, декларацию о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов, декларацию о сотрудничестве в области критических минералов, соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта и меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения.
По данным Bloomberg, соглашение призвано привлечь квалифицированных работников в Германию и решить проблему нехватки рабочей силы. Документ также упростит репатриацию граждан, не имеющих права на пребывание в той или иной стране.
15 сентября Шольц прибыл в Узбекистан с официальным визитом по приглашению Мирзиёева. Канцлер ФРГ будет находиться в республике в течение двух дней.