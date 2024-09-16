Узбекистан и Германия заключили соглашение в области миграции

Стороны также подписали декларацию о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства, декларацию о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов, декларацию о сотрудничестве в области критических минералов, соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта и меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения.