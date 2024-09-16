Экс-премьер Италии: позиция властей по Украине и дальнобойному оружию лицемерна
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал позицию нынешнего правительства республики насчет использования переданного Украине оружия лицемерной. Его слова приводит газета La Stampa.
Экс-премьер добавил, что это выглядит как «испуганная воинственность». По его мнению, Италии необходимо инвестировать в мирные инициативы.
15 сентября Bloomberg писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправится в Рим, чтобы заручиться поддержкой итальянских властей по вопросу разрешения Украине использовать против РФ британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сообщалось, что встреча Стармера с итальянским премьер-министром Джорджи Мелони должна состояться 16 сентября.
18 июня Fatto Quotidiano со ссылкой на источники писала, что Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты Storm Shadow. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни до этого говорил, что оружие, которое посылает его страна Киеву, не должно использоваться для ударов по территории России.