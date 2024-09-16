Экс-премьер Италии: позиция властей по Украине и дальнобойному оружию лицемерна

18 июня Fatto Quotidiano со ссылкой на источники писала, что Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты Storm Shadow. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни до этого говорил, что оружие, которое посылает его страна Киеву, не должно использоваться для ударов по территории России.