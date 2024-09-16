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Экс-премьер Италии: позиция властей по Украине и дальнобойному оружию лицемерна

Ведомости

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал позицию нынешнего правительства республики насчет использования переданного Украине оружия лицемерной. Его слова приводит газета La Stampa.

«Если цель [премьер-министра Италии Джорджи] Мелони – выиграть войну с Россией, как она заявила в парламенте, то она не может посылать оружие, установив ограничения на его применение», – сказал Конте (цитата по РБК).

Экс-премьер добавил, что это выглядит как «испуганная воинственность». По его мнению, Италии необходимо инвестировать в мирные инициативы.

15 сентября Bloomberg писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправится в Рим, чтобы заручиться поддержкой итальянских властей по вопросу разрешения Украине использовать против РФ британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сообщалось, что встреча Стармера с итальянским премьер-министром Джорджи Мелони должна состояться 16 сентября.

18 июня Fatto Quotidiano со ссылкой на источники писала, что Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты Storm Shadow. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни до этого говорил, что оружие, которое посылает его страна Киеву, не должно использоваться для ударов по территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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