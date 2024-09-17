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Полетыкина возглавила департамент просветительских проектов Минкультуры

Ведомости

Департамент воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Минкультуры России возглавила экс-министр культуры Курской области Юлия Полетыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Полетыкина займется продолжением работы по исполнению указа президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Новый руководитель также будет заниматься кадровыми программами для формирования управленческого резерва в сфере культуры, коммуникациями с общественными организациями и иными проектами.

Общий стаж государственной гражданской службы Полетыкиной составляет более 15 лет. В 2008 г. она занимала пост юрисконсульта в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области. В 2009-2018 гг. работала на разных должностях в администрации Курской области. В 2019 г. заняла пост зампредседателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре региона, в 2020 г. перешла на должность председателя комитета. С 2022 г. возглавляла минкультуры Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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