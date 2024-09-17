Полетыкина возглавила департамент просветительских проектов Минкультуры

Общий стаж государственной гражданской службы Полетыкиной составляет более 15 лет. В 2008 г. она занимала пост юрисконсульта в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области. В 2009-2018 гг. работала на разных должностях в администрации Курской области. В 2019 г. заняла пост зампредседателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре региона, в 2020 г. перешла на должность председателя комитета. С 2022 г. возглавляла минкультуры Курской области.