Полетыкина возглавила департамент просветительских проектов Минкультуры
Департамент воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Минкультуры России возглавила экс-министр культуры Курской области Юлия Полетыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Полетыкина займется продолжением работы по исполнению указа президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Новый руководитель также будет заниматься кадровыми программами для формирования управленческого резерва в сфере культуры, коммуникациями с общественными организациями и иными проектами.
Общий стаж государственной гражданской службы Полетыкиной составляет более 15 лет. В 2008 г. она занимала пост юрисконсульта в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области. В 2009-2018 гг. работала на разных должностях в администрации Курской области. В 2019 г. заняла пост зампредседателя комитета – начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре региона, в 2020 г. перешла на должность председателя комитета. С 2022 г. возглавляла минкультуры Курской области.