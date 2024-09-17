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ЕК: Евросоюз обучил 60 000 военных ВСУ с начала конфликта на Украине

Ведомости

На территории Евросоюза (ЕС) в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» прошли подготовку 60 000 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

«На территории ЕС прошли обучение 60 000 украинских военных. Новая цель – подготовить еще 15 000 к концу зимы, то есть всего будет подготовлено 75 000 украинских солдат», – уточнил он.

Домбровскис добавил, что первый транш с замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро был направлен в Европейский фонд мира. Средства пойдут на поставку артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, а также на закупки у украинской оборонной промышленности.

4 сентября посол Великобритании на Украине Мартин Харрис сообщил, что 43 000 военнослужащих ВСУ прошли подготовку на территории королевства.

Военные ВСУ, в частности, проходят подготовку в таких странах, как Дания и Финляндия. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах. 20 инструкторов из Финляндии принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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