ЕК: Евросоюз обучил 60 000 военных ВСУ с начала конфликта на Украине
На территории Евросоюза (ЕС) в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» прошли подготовку 60 000 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис.
«На территории ЕС прошли обучение 60 000 украинских военных. Новая цель – подготовить еще 15 000 к концу зимы, то есть всего будет подготовлено 75 000 украинских солдат», – уточнил он.
Домбровскис добавил, что первый транш с замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро был направлен в Европейский фонд мира. Средства пойдут на поставку артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, а также на закупки у украинской оборонной промышленности.
4 сентября посол Великобритании на Украине Мартин Харрис сообщил, что 43 000 военнослужащих ВСУ прошли подготовку на территории королевства.
Военные ВСУ, в частности, проходят подготовку в таких странах, как Дания и Финляндия. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах. 20 инструкторов из Финляндии принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании.