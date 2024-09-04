В Великобритании прошли подготовку более 40 000 военнослужащих ВСУ
Более 40 000 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку на территории Великобритании, сообщил посол королевства в стране Мартин Харрис.
«На данный момент 43 000 украинских солдат были на тренировках в Великобритании», – сказал он в эфире украинского телевидения (цитата по ТАСС).
В конце августа парламентский статс-секретарь в минобороны Германии Томас Хичлер сообщил, что на территории Евросоюза прошли подготовку 60 000 военнослужащих с Украины. По его словам, до конца года обучение пройдут еще 10 000 военных.
Тогда же глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что подготовка военнослужащих ВСУ будет проводиться максимально близко к Украине, но не на ее территории. По словам Борреля, тренировочная миссия увеличивает цель по подготовке военных ВСУ с 60 000 до 75 000.
Военнослужащие ВСУ, в частности, проходят подготовку в таких странах, как Дания и Финляндия. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах. 20 инструкторов из Финляндии принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании.