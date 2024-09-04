В Великобритании прошли подготовку более 40 000 военнослужащих ВСУ

Военнослужащие ВСУ, в частности, проходят подготовку в таких странах, как Дания и Финляндия. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах. 20 инструкторов из Финляндии принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании.