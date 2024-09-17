Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Премьер Грузии назвал Саакашвили виновником войны с Южной Осетией

Ведомости

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не могли раньше говорить правду о том, что войну в Южной Осетии в 2008 г. начал экс-президент Михаил Саакашвили. Его слова приводит Первый федеральный телеканал.

Кобахидзе сообщил, что восстановление территориальной целостности Грузии возможно только двумя способами – путем войны или через примирение, второй вариант требует «взаимного покаяния».

Тезис о том, что войну начал Саакашвили, по словам Кобахидзе, не является новым. По словам премьера, обещание главы «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили судить Саакашвили и его соратников не несет «ничего нового», а сама оппозиция, которая негативно отреагировала на заявление Иванишвили, в разное время выдвигала схожие тезисы.

«Они (оппозиция) не могут сказать, потому что в разное время и лидеры трех основных оппозиционных партий, и [президент] Саломе Зурабишвили четко подтвердили, что войну начал режим Саакашвили. Когда идее покаяния и примирения противопоставляешь истерику, очевидно, что война рассматривается единственным способом решения вопроса, не следует удивляться, когда вас называют "партией войны", – сказал Кобахидзе.

14 сентября Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах 26 октября извинятся перед осетинами за войну, начатую осужденным на шесть лет Саакашвили, а также придут к примирению с Южной Осетией. Это не первое заявление такого рода из среды «Грузинской мечты» – в марте принадлежащий к этой партии спикер парламента страны Шалва Папуашвили назвал войну 2008 г. против Южной Осетии «политическим преступлением» Саакашвили и его партии ЕНД.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных