Премьер Грузии назвал Саакашвили виновником войны с Южной Осетией

14 сентября Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах 26 октября извинятся перед осетинами за войну, начатую осужденным на шесть лет Саакашвили, а также придут к примирению с Южной Осетией. Это не первое заявление такого рода из среды «Грузинской мечты» – в марте принадлежащий к этой партии спикер парламента страны Шалва Папуашвили назвал войну 2008 г. против Южной Осетии «политическим преступлением» Саакашвили и его партии ЕНД.