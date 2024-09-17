Премьер Грузии назвал Саакашвили виновником войны с Южной Осетией
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не могли раньше говорить правду о том, что войну в Южной Осетии в 2008 г. начал экс-президент Михаил Саакашвили. Его слова приводит Первый федеральный телеканал.
Кобахидзе сообщил, что восстановление территориальной целостности Грузии возможно только двумя способами – путем войны или через примирение, второй вариант требует «взаимного покаяния».
Тезис о том, что войну начал Саакашвили, по словам Кобахидзе, не является новым. По словам премьера, обещание главы «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили судить Саакашвили и его соратников не несет «ничего нового», а сама оппозиция, которая негативно отреагировала на заявление Иванишвили, в разное время выдвигала схожие тезисы.
«Они (оппозиция) не могут сказать, потому что в разное время и лидеры трех основных оппозиционных партий, и [президент] Саломе Зурабишвили четко подтвердили, что войну начал режим Саакашвили. Когда идее покаяния и примирения противопоставляешь истерику, очевидно, что война рассматривается единственным способом решения вопроса, не следует удивляться, когда вас называют "партией войны", – сказал Кобахидзе.
14 сентября Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах 26 октября извинятся перед осетинами за войну, начатую осужденным на шесть лет Саакашвили, а также придут к примирению с Южной Осетией. Это не первое заявление такого рода из среды «Грузинской мечты» – в марте принадлежащий к этой партии спикер парламента страны Шалва Папуашвили назвал войну 2008 г. против Южной Осетии «политическим преступлением» Саакашвили и его партии ЕНД.