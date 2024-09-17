Сын Трампа и Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине

Путин уже давал понять, что Россия может применить ядерное оружие «в экстремальных ситуациях», пишут авторы статьи. По их словам, ситуация зашла «слишком далеко». Трамп и Кеннеди считают, что никакие важные интересы США не могут быть поставлены «на карту» в конфликте на Украине. Они подчеркнули, что его давно пора деэскалировать.