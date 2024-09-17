Сын Трампа и Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине
Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат на выборах Роберт Кеннеди-младший призвали начать прямые переговоры с Россией по конфликту на Украине. Об этом они написали в своей статье для издания The Hill.
«В то время, когда американские лидеры должны сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из конфликта, который никогда не следовало допускать, администрация Байдена и Харрис проводят политику, которую Россия будет интерпретировать как акт войны», – говорится в материале.
По мнению Трампа и Кеннеди, аналитики, предполагающие, что президент России Владимир Путин не пойдет на эскалацию после снятия ограничений на удары, ошибочно принимают сдержанность за слабость. «По сути, они отстаивают стратегию балансирования на грани», – подчеркивается в статье. Трамп и Кеннеди обращают внимание, что каждое поставленное Киеву оружие приближает мир к «грани Армагеддона».
Путин уже давал понять, что Россия может применить ядерное оружие «в экстремальных ситуациях», пишут авторы статьи. По их словам, ситуация зашла «слишком далеко». Трамп и Кеннеди считают, что никакие важные интересы США не могут быть поставлены «на карту» в конфликте на Украине. Они подчеркнули, что его давно пора деэскалировать.
В последние недели СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам вглубь территории России. 12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны.
16 сентября представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готовы объявить о снятии ограничений на удары Киева дальнобойным оружием. Он добавил, что США продолжат взаимодействовать с украинскими партнерами, «обсуждая наилучшие способы оказания им поддержки».