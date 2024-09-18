Песков: РФ изучит причины взрывов пейджеров в Ливане для исключения рисков

«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины, обстоятельства произошедшего. И, конечно, определены те, кто стоит за этим, за этими массовыми взрывами средств связи», – сказал он.