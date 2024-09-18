Песков: РФ изучит причины взрывов пейджеров в Ливане для исключения рисков

Песков: РФ изучит причины взрывов пейджеров в Ливане для исключения рисковИнцидент ведет к эскалации напряженности в регионе, подчеркнули в Кремле
Россия изучит причины массового взрыва пейджеров в Ливане, чтобы исключить подобные риски для себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины, обстоятельства произошедшего. И, конечно, определены те, кто стоит за этим, за этими массовыми взрывами средств связи», – сказал он.
Причины произошедшего должны будут изучить специалисты, чтобы принять меры для исключения подобных рисков в России и «в других местах», добавил Песков.
Представитель Кремля отметил, что инцидент в Ливане ведет к эскалации напряженности. По его словам, Ближний Восток находится «во взрывоопасном состоянии», а подобные происшествия могут стать «триггером для выхода ситуации из-под контроля».
17 сентября в Ливане почти одновременно произошел массовый взрыв пейджеров. Известно уже об 11 погибших, пострадали по меньшей мере 4000 человек. Reuters писало, что боевики группировки «Хезболла» использовали пейджеры для связи, чтобы исключить возможность отслеживания со стороны Израиля.
По данным агентства, к произошедшему причастная израильская разведка «Моссад», которая якобы на этапе производства заложила в 5000 пейджеров плату со взрывчатым веществом. В итоге устройства сдетонировали после отправки закодированного сообщения. Уточнялось, что пейджеры Ливану поставила тайваньская компания Gold Apollo. Но в компании уточнили, что гаджеты собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд.
В МИД РФ назвали серию взрывов в Ливане очередным актом гибридной войны против страны. Москва осуждает беспрецедентную атаку, а также считает ее грубым нарушением суверенитета страны и серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия, подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова.