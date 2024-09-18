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Кремль: от ОДКБ не исходит никакой опасности для Армении

Москва продолжит контакты с Ереваном, подчеркнул Дмитрий Песков
Ведомости

Москва категорически не согласна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который выразил мнение о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности и суверенитету страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию доводить терпеливо до сведения армянского руководства», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков отметил, что Россия продолжит контакты с Арменией, поскольку она является близким партнером Москвы. Он добавил, что Ереван сам выбирает стратегические и тактические пути развития.

В феврале Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ. По его словам, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. В июне премьер-министр сообщил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом сроки не уточнялись. В МИД России считают, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.

18 сентября Пашинян во время выступления на Всеармянском форуме заявил, что ОДКБ угрожает безопасности, суверенитету и государственности Армении. По его словам, Ереван близок «к точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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