Кремль: от ОДКБ не исходит никакой опасности для Армении

Кремль: от ОДКБ не исходит никакой опасности для АрменииМосква продолжит контакты с Ереваном, подчеркнул Дмитрий Песков
Москва категорически не согласна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который выразил мнение о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности и суверенитету страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию доводить терпеливо до сведения армянского руководства», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Песков отметил, что Россия продолжит контакты с Арменией, поскольку она является близким партнером Москвы. Он добавил, что Ереван сам выбирает стратегические и тактические пути развития.
В феврале Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ. По его словам, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. В июне премьер-министр сообщил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом сроки не уточнялись. В МИД России считают, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.
18 сентября Пашинян во время выступления на Всеармянском форуме заявил, что ОДКБ угрожает безопасности, суверенитету и государственности Армении. По его словам, Ереван близок «к точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.