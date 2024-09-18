Кремль: от ОДКБ не исходит никакой опасности для Армении

В феврале Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ. По его словам, ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану. В июне премьер-министр сообщил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом сроки не уточнялись. В МИД России считают, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.