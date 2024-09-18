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Песков: Россия не видит повышения радиационного фона близ Норвегии

Ведомости

Российские службы не фиксируют повышенного содержания радиоактивного цезия близ Норвегии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов не было. Каких-либо оповещений об угрозах для людей тоже не было. Поэтому здесь мне нечего сказать», – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о повышенном содержании радиоактивного цезия в окружающей среде вблизи границы с Россией.

17 сентября агентство по радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) сообщило об обнаружении повышенного уровня радиоактивного цезия на станциях в Сванховде и Викшефьеле. При этом отмечалось, что измеренные концентрации не представляют опасности для человека и окружающей среды. Радиоактивных изотопов найдено не было.

В «Росатоме» в ответ на сообщение DSA заявили, что радиационный фон соответствует естественному. Там подчеркнули, что оборудование в Мурманской области на Кольской АЭС и ледоколах «Атомфлота» работает в штатном режиме.

Daily Mail сообщала, что повышенный радиационный фон может быть связан с российским полигоном на архипелаге Новая Земля, где якобы проходят испытания крылатой ракеты «Буревестник». В то же время Barents Observer со ссылкой на сотрудника DSA писало, что причиной повышенного содержания радиоактивного цезия могли стать лесные пожары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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