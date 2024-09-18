Песков: Россия не видит повышения радиационного фона близ Норвегии
Российские службы не фиксируют повышенного содержания радиоактивного цезия близ Норвегии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов не было. Каких-либо оповещений об угрозах для людей тоже не было. Поэтому здесь мне нечего сказать», – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о повышенном содержании радиоактивного цезия в окружающей среде вблизи границы с Россией.
17 сентября агентство по радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) сообщило об обнаружении повышенного уровня радиоактивного цезия на станциях в Сванховде и Викшефьеле. При этом отмечалось, что измеренные концентрации не представляют опасности для человека и окружающей среды. Радиоактивных изотопов найдено не было.
В «Росатоме» в ответ на сообщение DSA заявили, что радиационный фон соответствует естественному. Там подчеркнули, что оборудование в Мурманской области на Кольской АЭС и ледоколах «Атомфлота» работает в штатном режиме.
Daily Mail сообщала, что повышенный радиационный фон может быть связан с российским полигоном на архипелаге Новая Земля, где якобы проходят испытания крылатой ракеты «Буревестник». В то же время Barents Observer со ссылкой на сотрудника DSA писало, что причиной повышенного содержания радиоактивного цезия могли стать лесные пожары.