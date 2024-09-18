Песков: Россия не видит повышения радиационного фона близ Норвегии

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов не было. Каких-либо оповещений об угрозах для людей тоже не было. Поэтому здесь мне нечего сказать», – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о повышенном содержании радиоактивного цезия в окружающей среде вблизи границы с Россией.