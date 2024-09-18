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В Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией

Ведомости

На юге Эстонии открылась новая военная база рядом с российской границей, рассчитанная на 1000 человек. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Новая база, получившая название Reedo, состоит из 14 строений. Она расположена в селе Йуба, неподалеку от города Выру. На базе разместят эстонскую бригаду и контингент из других стран НАТО. ERR отметила, что база будет служить в качестве «точки сбора для приготовления в соответствии с планами НАТО по обороне».

17 сентября стало известно, что Североатлантический альянс также намерен открыть офис для коммуникации с государствами Ближнего Востока в Аммане. Предполагается, что новый офис альянса будет работать по модели посольства. В объединении ожидают, что решение поможет «собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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