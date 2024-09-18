В Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией
На юге Эстонии открылась новая военная база рядом с российской границей, рассчитанная на 1000 человек. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.
Новая база, получившая название Reedo, состоит из 14 строений. Она расположена в селе Йуба, неподалеку от города Выру. На базе разместят эстонскую бригаду и контингент из других стран НАТО. ERR отметила, что база будет служить в качестве «точки сбора для приготовления в соответствии с планами НАТО по обороне».
17 сентября стало известно, что Североатлантический альянс также намерен открыть офис для коммуникации с государствами Ближнего Востока в Аммане. Предполагается, что новый офис альянса будет работать по модели посольства. В объединении ожидают, что решение поможет «собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация».