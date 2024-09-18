В Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией

Новая база, получившая название Reedo, состоит из 14 строений. Она расположена в селе Йуба, неподалеку от города Выру. На базе разместят эстонскую бригаду и контингент из других стран НАТО. ERR отметила, что база будет служить в качестве «точки сбора для приготовления в соответствии с планами НАТО по обороне».