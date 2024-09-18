Нетаньяху выступил с заявлением после взрывов устройств связи в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил с заявление после взрывов электроники в Ливане. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале МИД Израиля.
«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», – сказал он.
В видеообращении при этом непосредственно не упоминаются взрыв устройств связи предполагаемых членов ливанской радикальной группировки «Хезболла».
Днем 18 сентября по всему Ливану произошла новая волна взрывов устройств для связи и других предметов, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. По последним данным, число пострадавших от новых взрывов в Ливане достигло 450 человек. Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе безопасности Ливана передавал, что взрывчатку в устройствах связи, которые массово взорвались в Ливане, обнаружить невозможно.
Это случилось на следующий день после аналогичных инцидентов, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских силах безопасности писал, что взрывчатку могла заложить израильская разведывательная служба «Моссад».