Нетаньяху выступил с заявлением после взрывов устройств связи в Ливане

Днем 18 сентября по всему Ливану произошла новая волна взрывов устройств для связи и других предметов, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. По последним данным, число пострадавших от новых взрывов в Ливане достигло 450 человек. Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе безопасности Ливана передавал, что взрывчатку в устройствах связи, которые массово взорвались в Ливане, обнаружить невозможно.