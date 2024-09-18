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Нетаньяху выступил с заявлением после взрывов устройств связи в Ливане

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил с заявление после взрывов электроники в Ливане. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале МИД Израиля.

«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», – сказал он.

В видеообращении при этом непосредственно не упоминаются взрыв устройств связи предполагаемых членов ливанской радикальной группировки «Хезболла».

Днем 18 сентября по всему Ливану произошла новая волна взрывов устройств для связи и других предметов, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. По последним данным, число пострадавших от новых взрывов в Ливане достигло 450 человек. Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе безопасности Ливана передавал, что взрывчатку в устройствах связи, которые массово взорвались в Ливане, обнаружить невозможно.

Это случилось на следующий день после аналогичных инцидентов, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских силах безопасности писал, что взрывчатку могла заложить израильская разведывательная служба «Моссад».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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