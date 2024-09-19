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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Южной Осетией о развитии ВТС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года», – сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что договор направлен на углубление сотрудничества двух стран в военно-технической сфере. В заключении правительства говорится, что договор нацелен на укрепление обороноспособности России и Южной Осетии.

В 2015 г. Россия и Южная Осетия подписали договор о союзничестве и интеграции. В документе говорилось, что страны должны формировать единое пространство обороны и безопасности. Также Россия обязалась обеспечить оборону и безопасность Южной Осетии. Агрессия в отношении одной из стран со стороны другого государства рассматривается как агрессия также против второй страны, сказано в договоре.

Во время предыдущего разговора Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в марте 2024 г. стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и взаимодействия в русле этого документа. 

В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).

Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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