Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Южной Осетией о развитии ВТС
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года», – сказано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что договор направлен на углубление сотрудничества двух стран в военно-технической сфере. В заключении правительства говорится, что договор нацелен на укрепление обороноспособности России и Южной Осетии.
В 2015 г. Россия и Южная Осетия подписали договор о союзничестве и интеграции. В документе говорилось, что страны должны формировать единое пространство обороны и безопасности. Также Россия обязалась обеспечить оборону и безопасность Южной Осетии. Агрессия в отношении одной из стран со стороны другого государства рассматривается как агрессия также против второй страны, сказано в договоре.
Во время предыдущего разговора Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в марте 2024 г. стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и взаимодействия в русле этого документа.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.