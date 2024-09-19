В Израиле заявили о подготовке Ираном покушения на Нетаньяху

По данным издания, в апреле 2024 г. для проведения финансовых операций с ним связались граждане Турции Андрей Фарук Аслан и Гюнеид Аслан, пригласив его в Самандаг (Турция) на встречу с двумя представителями иранца по имени Вади. Встреча состоялась в мае. Израильтянина тайно перевезли из Турции в Иран, где он встретился с Вади и сотрудником иранской службы безопасности по имени Хадж. Бизнесмен запросил $1 млн в качестве аванса, а в августе приехал в Иран еще раз и получил 5000 евро в рамках начала своих «финансовых, логистических и связанных с оружием действий для реализации заговора, включая потенциальное превращение агента Моссада в двойного агента».