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В Израиле заявили о подготовке Ираном покушения на Нетаньяху

Ведомости

В Израиле было предотвращено покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта и директора Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Убийство высокопоставленных чиновников якобы планировал Иран, сообщает The Jerusalem Post.

Для разработки планов убийств в Израиле Иран якобы собирался использовать израильского бизнесмена, который долгое время проживал в Турции. По данным The Times of Israel, фигурант был арестован в августе, ему предъявили обвинение 19 сентября.

По данным издания, в апреле 2024 г. для проведения финансовых операций с ним связались граждане Турции Андрей Фарук Аслан и Гюнеид Аслан, пригласив его в Самандаг (Турция) на встречу с двумя представителями иранца по имени Вади. Встреча состоялась в мае. Израильтянина тайно перевезли из Турции в Иран, где он встретился с Вади и сотрудником иранской службы безопасности по имени Хадж. Бизнесмен запросил $1 млн в качестве аванса, а в августе приехал в Иран еще раз и получил 5000 евро в рамках начала своих «финансовых, логистических и связанных с оружием действий для реализации заговора, включая потенциальное превращение агента Моссада в двойного агента».

Во время второй встречи с Вади, а также с несколькими сотрудниками иранских служб безопасности, его попросили помочь в подготовке покушения. Кроме того, от израильтянина требовалось снять видео с определенных израильских сайтов для наблюдения и сбора разведданных, «а также для передачи угроз израильским гражданам, с которыми Иран связался для выполнения миссий, не соответствующих директивам Ирана».

Во время второго визита иранцы также поинтересовались у предпринимателя, сможет ли он завербовать русских и американцев для убийства иранских деятелей, выступающих против режима и проживающих в Европе и США.

На какой стадии была подготовка к покушению, не сообщается.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом 2024 г. командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. 17 августа The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле писала, что Иран мог отложить ответ на убийство Хании в Тегеране. По словам двух иранских собеседников газеты, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в разговоре с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани рекомендовал Ирану воздержаться от любой эскалации с учетом переговоров о прекращении огня в секторе Газа в катарской Дохе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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