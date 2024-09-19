В Израиле заявили о подготовке Ираном покушения на Нетаньяху
В Израиле было предотвращено покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта и директора Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. Убийство высокопоставленных чиновников якобы планировал Иран, сообщает The Jerusalem Post.
Для разработки планов убийств в Израиле Иран якобы собирался использовать израильского бизнесмена, который долгое время проживал в Турции. По данным The Times of Israel, фигурант был арестован в августе, ему предъявили обвинение 19 сентября.
По данным издания, в апреле 2024 г. для проведения финансовых операций с ним связались граждане Турции Андрей Фарук Аслан и Гюнеид Аслан, пригласив его в Самандаг (Турция) на встречу с двумя представителями иранца по имени Вади. Встреча состоялась в мае. Израильтянина тайно перевезли из Турции в Иран, где он встретился с Вади и сотрудником иранской службы безопасности по имени Хадж. Бизнесмен запросил $1 млн в качестве аванса, а в августе приехал в Иран еще раз и получил 5000 евро в рамках начала своих «финансовых, логистических и связанных с оружием действий для реализации заговора, включая потенциальное превращение агента Моссада в двойного агента».
Во время второй встречи с Вади, а также с несколькими сотрудниками иранских служб безопасности, его попросили помочь в подготовке покушения. Кроме того, от израильтянина требовалось снять видео с определенных израильских сайтов для наблюдения и сбора разведданных, «а также для передачи угроз израильским гражданам, с которыми Иран связался для выполнения миссий, не соответствующих директивам Ирана».
Во время второго визита иранцы также поинтересовались у предпринимателя, сможет ли он завербовать русских и американцев для убийства иранских деятелей, выступающих против режима и проживающих в Европе и США.
На какой стадии была подготовка к покушению, не сообщается.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом 2024 г. командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. 17 августа The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле писала, что Иран мог отложить ответ на убийство Хании в Тегеране. По словам двух иранских собеседников газеты, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в разговоре с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани рекомендовал Ирану воздержаться от любой эскалации с учетом переговоров о прекращении огня в секторе Газа в катарской Дохе.