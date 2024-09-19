Источник Bloomberg подтвердил встречу Харрис с Зеленским на следующей неделе
Действующий вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Таким образом, она пытается расширить свой внешнеполитический профиль, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Ожидается, что во время визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении в НАТО и Европейский союз, заключении экономических соглашений и соглашений по безопасности, а также на продолжении поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сообщают источники. Он должен представить этот план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Он также намерен поделиться планами с Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
О предстоящей встрече Зеленского и Харрис ранее сообщила телекомпания CNN. Как отмечает CNN, встреча может пройти на фоне обеспокоенности по поводу влияния результатов выборов в США на конфликт на Украине и политику США в отношении Киева. Трамп также допустил встречу с Зеленским на следующей неделе.
Во время дебатов Трамп и Харрис 11 сентября была затронута тема конфликта на Украине. Республиканец в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план Трампа заключается в том, чтобы просто «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».