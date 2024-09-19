Источник Bloomberg подтвердил встречу Харрис с Зеленским на следующей неделе

Ожидается, что во время визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении в НАТО и Европейский союз, заключении экономических соглашений и соглашений по безопасности, а также на продолжении поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сообщают источники. Он должен представить этот план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Он также намерен поделиться планами с Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.