Посол: Париж говорит об отсутствии интереса у Дурова к контактам с Москвой
Французские власти отказывают предоставлять российской стороне материалы по делу основателя Telegram Павла Дурова и утверждают, что он не заинтересован в контактах с Москвой. Об этом рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».
«Французы подходят к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с ее гражданином. <...> Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», – отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Прокурор Парижа Лор Беко утверждает, что основатель Telegram сотрудничает с судебными органами и соблюдает условия судебного контроля.
5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью.