МИД Испании призвал не допустить открытой войны на Ближнем Востоке
Правительство Испании призывает избегать еще большей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и риска открытой войны. Об этом сообщается на сайте МИД королевства.
Испания осудила атаки с использованием беспроводных средств, произошедшие в Ливане 17 и 18 сентября.
«Мы призываем все стороны к сдержанности. Необходимо избежать дальнейшей эскалации насилия и риска открытой войны с непредсказуемыми последствиями», – говорится в сообщении.
За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.
18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 32 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в местном минздраве, передает Al Jazeera. Издание отмечает, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.
Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад». За несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров, писало агентство. По данным The Wall Street Journal, «Хезболла» получила партию новых пейджеров за несколько дней до взрывов.