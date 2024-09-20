AP: Израиль сообщил США об операции в Ливане перед подрывом пейджеров
Министр обороны Израиля Йоав Галант в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином перед подрывом беспроводных средств в Ливане предупреждал его о скором начале военной операции в стране. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
Этот телефонный разговор был одним из четырех, проведенных между Остином и Галантом на этой неделе после того, как участились атаки между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Галант не предоставил Остину никаких деталей по поводу предстоящей атаки, поэтому США были удивлены спецификой операции. Собеседники агентства заявили, что США не имеют отношения к массовой детонации пейджеров.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.
10 сентября Галант объявил, что силы и ресурсы Израиля переместят на северный фронт. С того момента Армия обороны Израиля совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.