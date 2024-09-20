AP: Израиль сообщил США об операции в Ливане перед подрывом пейджеров

Этот телефонный разговор был одним из четырех, проведенных между Остином и Галантом на этой неделе после того, как участились атаки между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Галант не предоставил Остину никаких деталей по поводу предстоящей атаки, поэтому США были удивлены спецификой операции. Собеседники агентства заявили, что США не имеют отношения к массовой детонации пейджеров.