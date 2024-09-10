Министр обороны Израиля Галант: военный фокус смещается из Газы на север
Армия обороны Израиля («Цахал») может вывести войска из Филадельфийского коридора на шесть недель в рамках соглашения об освобождении заложников. Военные переносят фокус внимания с Газы на северный фронт, войска должны подготовиться к наземному наступлению на этом направлении. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова передает The Times of Israel.
В беседе с иностранными журналистами Галлант заявил, что палестинского «Хамаса» как военного формирования больше не существует.
«Хамас» ведет партизанскую войну, а мы все еще боремся с террористами «Хамаса» и преследуем руководство»,– сказал Галант.
По словам министра, «созрели условия» для шестинедельной паузы, в ходе которой будут освобождены около 30 женщин, детей, пожилых людей и больных заложников. Но после этого периода Израиль сохранит за собой право «действовать и достигать целей, включая уничтожение "Хамаса"», сказал Галант.
10 сентября управление гражданской обороны Газы сообщало, что армия обороны Израиля нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис. Погибли 40 человек, еще 60 пострадали. В ЦАХАЛ заявили, что целью удара были командиры «Хамаса», причастные к атаке на Израиль 7 октября 2023 г.
7 октября 2023 г. боевики «Хамаса» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе.