Министр обороны Израиля Галант: военный фокус смещается из Газы на север

Армия обороны Израиля («Цахал») может вывести войска из Филадельфийского коридора на шесть недель в рамках соглашения об освобождении заложников. Военные переносят фокус внимания с Газы на северный фронт, войска должны подготовиться к наземному наступлению на этом направлении. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова передает The Times of Israel.