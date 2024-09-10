ЦАХАЛ: целью удара в Хан-Юнисе были командиры «Хамаса»
Целью удара в Хан-Юнисе были командиры палестинского радикального движения «Хамас», которые причастны к атаке на Израиль 7 октября прошлого года. Об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Ночью ЦАХАЛ провела целенаправленную атаку против ряда высокопоставленных членов "Хамаса", которые действовали из комплекса командования и управления, замаскированного в гуманитарном районе Хан-Юниса», – говорится в сообщении.
По данным израильской армии, целями были руководитель военно-воздушных сил боевого крыла «Хамаса» Самер Исмаил Хадр Абу Дакка, руководитель подразделения наблюдения и целеполагания в штабе военной разведки «Хамаса» Усама Табиш и высокопоставленный член группировки Айман Мабхух. Согласно сообщению ЦАХАЛ, эти лица причастны к атаке на Израиль 7 октября 2023 г.
10 сентября стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис. В результате атаки 40 человек погибли, еще 60 получили ранения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе.