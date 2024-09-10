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ЦАХАЛ: целью удара в Хан-Юнисе были командиры «Хамаса»

Ведомости

Целью удара в Хан-Юнисе были командиры палестинского радикального движения «Хамас», которые причастны к атаке на Израиль 7 октября прошлого года. Об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ).

«Ночью ЦАХАЛ провела целенаправленную атаку против ряда высокопоставленных членов "Хамаса", которые действовали из комплекса командования и управления, замаскированного в гуманитарном районе Хан-Юниса», – говорится в сообщении.

По данным израильской армии, целями были руководитель военно-воздушных сил боевого крыла «Хамаса» Самер Исмаил Хадр Абу Дакка, руководитель подразделения наблюдения и целеполагания в штабе военной разведки «Хамаса» Усама Табиш и высокопоставленный член группировки Айман Мабхух. Согласно сообщению ЦАХАЛ, эти лица причастны к атаке на Израиль 7 октября 2023 г.

10 сентября стало известно, что армия обороны Израиля нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис. В результате атаки 40 человек погибли, еще 60 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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