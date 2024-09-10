ЦАХАЛ: целью удара в Хан-Юнисе были командиры «Хамаса»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе.