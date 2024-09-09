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Лавров призвал начать работу по созданию палестинского государства

Ведомости

Россия и страны Персидского залива выступают за начало практической работы по созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН, сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам заседания Стратегического диалога РФ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

По словам министра, у стран – партнеров России единая позиция урегулированию конфликта в секторе Газа. В частности, страны заявляют о необходимости срочного прекращения насилия, решения гуманитарных задач и начала практической работы по выполнению решения ООН о создании палестинского государства, которое, по словам Лаврова, будет в мире и безопасности сосуществовать с Израилем.

Как подчеркивает МИД, в ходе аналогичной прошлогодней встречи Лавров также поднимал вопрос о необходимости создать палестинское государство для обеспечения стабильности в регионе.

Лавров прибыл в Саудовскую Аравию 8 сентября для последующих переговоров с руководством королевства. Стороны планировали рассмотреть широкий спектр вопросов региональной и международной повестки дня, включая темы укрепления безопасности в зоне Персидского залива, урегулирование кризисов и координацию на рынке углеводородов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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