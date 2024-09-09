Лавров призвал начать работу по созданию палестинского государства
Россия и страны Персидского залива выступают за начало практической работы по созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН, сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам заседания Стратегического диалога РФ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
По словам министра, у стран – партнеров России единая позиция урегулированию конфликта в секторе Газа. В частности, страны заявляют о необходимости срочного прекращения насилия, решения гуманитарных задач и начала практической работы по выполнению решения ООН о создании палестинского государства, которое, по словам Лаврова, будет в мире и безопасности сосуществовать с Израилем.
Как подчеркивает МИД, в ходе аналогичной прошлогодней встречи Лавров также поднимал вопрос о необходимости создать палестинское государство для обеспечения стабильности в регионе.
Лавров прибыл в Саудовскую Аравию 8 сентября для последующих переговоров с руководством королевства. Стороны планировали рассмотреть широкий спектр вопросов региональной и международной повестки дня, включая темы укрепления безопасности в зоне Персидского залива, урегулирование кризисов и координацию на рынке углеводородов.