Лавров призвал начать работу по созданию палестинского государства

По словам министра, у стран – партнеров России единая позиция урегулированию конфликта в секторе Газа. В частности, страны заявляют о необходимости срочного прекращения насилия, решения гуманитарных задач и начала практической работы по выполнению решения ООН о создании палестинского государства, которое, по словам Лаврова, будет в мире и безопасности сосуществовать с Израилем.