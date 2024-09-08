Лавров прибыл в Эр-Рияд
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для последующих переговоров с руководством королевства.
По информации ТАСС, Лавров 9 сентября примет участие в министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В частности, в ходе встречи стороны рассмотрят широкий спектр вопросов региональной и международной повестки дня, включая темы укрепления безопасности в зоне Персидского залива, урегулирование кризисов и координацию на рынке углеводородов.
9 июля 2024 г. Bloomberg писал, что Саудовская Аравия может продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. В публикации Bloomberg также отмечается, что запасы евро и французских облигаций королевства не настолько велики, чтобы значительно повлиять на ситуацию, но европейские чиновники все же опасаются продажи бондов. Они считают, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.