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Лавров прибыл в Эр-Рияд

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для последующих переговоров с руководством королевства.

По информации ТАСС, Лавров 9 сентября примет участие в министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В частности, в ходе встречи стороны рассмотрят широкий спектр вопросов региональной и международной повестки дня, включая темы укрепления безопасности в зоне Персидского залива, урегулирование кризисов и координацию на рынке углеводородов.

9 июля 2024 г. Bloomberg писал, что Саудовская Аравия может продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. В публикации Bloomberg также отмечается, что запасы евро и французских облигаций королевства не настолько велики, чтобы значительно повлиять на ситуацию, но европейские чиновники все же опасаются продажи бондов. Они считают, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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