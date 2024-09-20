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В Казахстане разрабатывают поправки для усиления контроля миграции

Ведомости

МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, которые направлены на усиление миграционного контроля. Об этом пишет издание Orda.kz со ссылкой на председателя комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова.

«Сейчас же обсуждается возврат регистрации для иностранцев, которые будут находиться в Казахстане больше 30 дней, этот процесс планируется сделать проще с помощью цифровых технологий», – сказал он.

Кроме того, МВД планирует ужесточить наказание за фиктивную регистрацию и внедрить новый механизм депортации для быстрого выдворения нарушивших миграционное законодательство.

В России также прорабатываются ряд законопроектов по усилению контроля мигрантов. 18 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении Госдумы находится более 30 законопроектов по теме миграции. Володин уточнил, что принятые ранее законы ужесточают меры ответственности со стороны мигрантов, которые нарушают российское законодательство.

Заместитель министра внутренних дел Александр Горовой 19 сентября рассказал, что нелегальные мигранты, которые будут внесены в реестр контролируемых лиц, не смогут пользоваться банковскими услугами и управлять транспортом. 

Горовой говорил, что с 25 марта во все функционировавшие помещения по приему экзаменов на знание русского языка были направлены сотрудники полиции, которые следили за процедурой и проверяли персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены. После проверок закрылось две трети экзаменационных площадок, экзамен не сдали до 25% иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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