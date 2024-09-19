Мигранты из реестра нелегалов не смогут пользоваться банками и водить машины
Нелегальные мигранты, которые будут внесены в реестр контролируемых лиц, не смогут пользоваться банковскими услугами и управлять транспортом. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Внесенные в реестр иностранные граждане также не смогут регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.
Горовой добавил, что с 25 марта 2024 г. во все функционировавшие помещения по приему экзаменов на знание русского языка были направлены сотрудники полиции, которые следили за процедурой и проверяли персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены. После проверок закрылось две трети экзаменационных площадок, экзамен не сдали до 25% иностранцев, уточнил он. Замминистра назвал эти меры нелегитимными и признался, что иного пути для решения проблемы найдено не было.
До конца этого года в правительстве России подготовят шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки иностранцев, которые незаконно находятся на территории страны, следует из письма вице-премьера Татьяны Голиковой от 6 сентября спикеру Госдумы Вячеславу Володину, писали «Ведомости».
Единый информресурс регистрационного и миграционного учетов внутри государственной информсистемы миграционного учета (ЕИР РМУ) введен в эксплуатацию. Ресурс объединяет данные о нахождении в РФ иностранного гражданина в едином досье: въезд, получение миграционных статусов, прием в гражданство, привлечение к административной и уголовной ответственности, применение иных мер административного воздействия. Система позволяет МВД России выставлять сигналы в оперативных целях, получать автоматические отчеты и взаимодействовать с другими ведомствами. Доступ к данным об иностранцах, включенных в реестр, будет открытым, такая работа проводится МВД, говорится в письме.