Мигранты из реестра нелегалов не смогут пользоваться банками и водить машины

Горовой добавил, что с 25 марта 2024 г. во все функционировавшие помещения по приему экзаменов на знание русского языка были направлены сотрудники полиции, которые следили за процедурой и проверяли персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены. После проверок закрылось две трети экзаменационных площадок, экзамен не сдали до 25% иностранцев, уточнил он. Замминистра назвал эти меры нелегитимными и признался, что иного пути для решения проблемы найдено не было.