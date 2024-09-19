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Мигранты из реестра нелегалов не смогут пользоваться банками и водить машины

Ведомости

Нелегальные мигранты, которые будут внесены в реестр контролируемых лиц, не смогут пользоваться банковскими услугами и управлять транспортом. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Внесенные в реестр иностранные граждане также не смогут регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

Горовой добавил, что с 25 марта 2024 г. во все функционировавшие помещения по приему экзаменов на знание русского языка были направлены сотрудники полиции, которые следили за процедурой и проверяли персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены. После проверок закрылось две трети экзаменационных площадок, экзамен не сдали до 25% иностранцев, уточнил он. Замминистра назвал эти меры нелегитимными и признался, что иного пути для решения проблемы найдено не было.

До конца этого года в правительстве России подготовят шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки иностранцев, которые незаконно находятся на территории страны, следует из письма вице-премьера Татьяны Голиковой от 6 сентября спикеру Госдумы Вячеславу Володину, писали «Ведомости».

Единый информресурс регистрационного и миграционного учетов внутри государственной информсистемы миграционного учета (ЕИР РМУ) введен в эксплуатацию. Ресурс объединяет данные о нахождении в РФ иностранного гражданина в едином досье: въезд, получение миграционных статусов, прием в гражданство, привлечение к административной и уголовной ответственности, применение иных мер административного воздействия. Система позволяет МВД России выставлять сигналы в оперативных целях, получать автоматические отчеты и взаимодействовать с другими ведомствами. Доступ к данным об иностранцах, включенных в реестр, будет открытым, такая работа проводится МВД, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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