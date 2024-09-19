Депутаты попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов

Депутаты попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантовНормативные акты для внедрения режима высылки иностранцев подготовят до конца года, ответили им в правительстве
В правительстве России до конца 2024 г. подготовят шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, необходимых для создания реестра контролируемых лиц и реализации режима высылки иностранцев, которые незаконно находятся на территории страны. Об этом говорится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой от 6 сентября спикеру Госдумы (ГД) Вячеславу Володину. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в ГД.
Как следует из письма Голиковой, правительство рассмотрело обращение ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину от 31 июля по поводу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики для обеспечения законодательного механизма принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. В частности, в письме Голикова ответила на вопрос депутатов об интеграции реестра контролируемых лиц в государственные информсистемы в сфере миграционного учета и об ускорении работы по созданию такого реестра.
Единый информресурс регистрационного и миграционного учетов внутри государственной информсистемы миграционного учета (ЕИР РМУ) введен в эксплуатацию, говорится в письме. Ресурс объединяет данные о нахождении в России иностранного гражданина в едином досье: въезд, получение миграционных статусов, прием в гражданство, привлечение к административной и уголовной ответственности, применение иных мер административного воздействия. Система позволяет МВД России выставлять сигналы в оперативных целях, получать автоматические отчеты и взаимодействовать с другими ведомствами, сказано там же. Доступ к данным об иностранцах, включенных в реестр контролируемых лиц, будет открытым, такая работа проводится МВД, также сказано в письме.
Для реализации новых подходов к контролю за нахождением иностранных граждан в РФ и удалению правонарушителей за пределы страны запланирована модернизация ЕИР РМУ, говорится в письме.
Зачем нужен реестр контролируемых лиц
Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, который вводит в России новый правовой режим высылки в отношении нелегальных мигрантов. Он предполагает создание реестра контролируемых лиц, вести его будет Министерство внутренних дел. После внесения данных о человеке в реестр может быть установлено его местонахождение, в том числе полиция сможет отслеживать иностранца по геолокации. Сотрудники органов внутренних дел будут вправе проникать в помещения, где должно или может находиться контролируемое лицо, в том числе преодолевая сопротивление. Они также смогут проверять любые документы, в том числе содержащие налоговую или банковскую тайну.
Кроме того, был утвержден закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда. Исполнять решения полиции о выдворении смогут судебные приставы. До принятия закона высылать из страны мигрантов могли только суд и погранслужба.
В начале пленарного заседания нижней палаты 18 сентября при обсуждении повестки в закрытом режиме вице-спикер ГД Ирина Яровая говорила о борьбе с миграцией, рассказал один из депутатов. Пять законопроектов, разработанных комиссией ГД по вопросам миграционной политики, готовы к внесению в нижнюю палату, заявила после заседания журналистам руководитель комиссии Яровая. «Мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда. Ожидаем официальную позицию правительства», – сказала она. Данные законодательные инициативы, по словам Яровой, создают «новый периметр безопасности и защиты от организованной нелегальной миграции».
Володин, в свою очередь, во время заседания отметил, что сейчас из 34 законопроектов по теме миграции, которые находятся на рассмотрении ГД, 32 депутатские. Он вновь, как уже говорил ранее, предложил и другим органам власти, в частности правительству, активнее работать по этой теме. Вопросы миграционной политики станут одной из приоритетных задач ГД в осеннюю сессию, отмечал также Володин накануне 17 сентября.
По словам представителя Яровой, содержание законопроектов до их внесения в нижнюю палату не раскрывается. При этом 11 сентября вице-спикер ГД сообщала ТАСС, что в них будет предложено отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет (при участии в этом процессе организованной группы, или если такие мигранты ввезены в РФ для совершения тяжких или особо тяжких преступлений). Должностные лица, участвующие в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, согласно предлагаемым изменениям, будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (цитата по ТАСС). В законопроектах также будут предусмотрены новые виды административной ответственности для юрлиц за подделку документов для организации незаконной миграции, включая незаконное пребывание и осуществление трудовой деятельности, сообщала вице-спикер ГД.
Бывший замглавы ФМС (2006–2008), эксперт по миграции Вячеслав Поставнин считает, что наделение МВД полномочиями по высылке мигрантов без решения суда будет стимулировать коррупцию среди сотрудников органов внутренних дел, которые имеют невысокие зарплаты.
Для обеспечения безопасности, по его мнению, необходимо разработать информационную систему, вероятно совместно с одной из российских IT-компаний. Это позволит разработать платформу гораздо быстрее. Поставнин считает, что подобные информсистемы должны создавать психоповеденческий портрет иностранца – где он работает, где фактически живет, сколько зарабатывает, какие у него приоритеты и т. д. – помимо данных о постановке на миграционный учет. «У нас только хотят знать, как его [мигранта] поймать и выгнать», – заключил Поставнин.
«Ведомости» направили запросы представителям Володина и Голиковой.