Депутаты попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов

Зачем нужен реестр контролируемых лиц

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, который вводит в России новый правовой режим высылки в отношении нелегальных мигрантов. Он предполагает создание реестра контролируемых лиц, вести его будет Министерство внутренних дел. После внесения данных о человеке в реестр может быть установлено его местонахождение, в том числе полиция сможет отслеживать иностранца по геолокации. Сотрудники органов внутренних дел будут вправе проникать в помещения, где должно или может находиться контролируемое лицо, в том числе преодолевая сопротивление. Они также смогут проверять любые документы, в том числе содержащие налоговую или банковскую тайну.

Кроме того, был утвержден закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда. Исполнять решения полиции о выдворении смогут судебные приставы. До принятия закона высылать из страны мигрантов могли только суд и погранслужба.