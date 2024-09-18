Володин рассказал о новых законопроектах по теме миграции
На рассмотрении Госдумы находятся более 30 законопроектов по теме миграции, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде».
«За текущий год принято шесть законов. Все эти законы, проекты были инициированы депутатами Государственной думы. Сегодня у нас находится на рассмотрении 34 законопроекта по теме миграции, 32 из которых инициированы депутатами», – сказал он.
Он подчеркнул, что депутаты со своей стороны, делают все для того, чтобы в этой сфере был наведен порядок. Володин уточнил, что принятые ранее законы ужесточают меры ответственности со стороны мигрантов, которые нарушают российское законодательство.
Среди проектов также есть инициатива, устанавливающая дополнительное наказание за организацию незаконной миграции в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
«Это тоже предложение, которое, мы видим, необходимо сформулировать, потому что есть примеры, когда должностные лица способствуют незаконной миграции», – уточнил он.
17 сентября Володин на пленарном заседании заявил, что одной из приоритетных задач в работе Госдумы в осеннюю сессию станет совершенствование миграционной политики.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что миграционной политики в России как таковой нет. По его словам, сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете», а «сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей».