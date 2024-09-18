Володин рассказал о новых законопроектах по теме миграции

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что миграционной политики в России как таковой нет. По его словам, сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете», а «сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей».