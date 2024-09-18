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Володин рассказал о новых законопроектах по теме миграции

Ведомости

На рассмотрении Госдумы находятся более 30 законопроектов по теме миграции, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде».

«За текущий год принято шесть законов. Все эти законы, проекты были инициированы депутатами Государственной думы. Сегодня у нас находится на рассмотрении 34 законопроекта по теме миграции, 32 из которых инициированы депутатами», – сказал он.

Он подчеркнул, что депутаты со своей стороны, делают все для того, чтобы в этой сфере был наведен порядок. Володин уточнил, что принятые ранее законы ужесточают меры ответственности со стороны мигрантов, которые нарушают российское законодательство.

Среди проектов также есть инициатива, устанавливающая дополнительное наказание за организацию незаконной миграции в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

«Это тоже предложение, которое, мы видим, необходимо сформулировать, потому что есть примеры, когда должностные лица способствуют незаконной миграции», – уточнил он.

17 сентября Володин на пленарном заседании заявил, что одной из приоритетных задач в работе Госдумы в осеннюю сессию станет совершенствование миграционной политики. 

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не выстроена должным образом миграционная политика, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что миграционной политики в России как таковой нет. По его словам, сейчас вся миграционная политика «сводится к одному простому вопросу: завозите сколько сможете», а «сможете вы, исходя из ваших финансовых, извините, коррупционных возможностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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