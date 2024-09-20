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Путин выступит на «Российской энергетической неделе»

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Президент России Владимир Путин выступит на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно готовится выступление Путина на "Российской энергетической неделе". Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем», – сказал он.

Форум «Российская энергетическая неделя» пройдет с 26 по 28 сентября в Москве. В мероприятиях примут участие 5000 делегатов, 36 глав дипломатических миссий, 250 компаний, более 1200 представителей российского и иностранного бизнеса.

Целью форума является демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики, говорится на сайте. Деловая программа в этом году будет включать международную кооперацию в энергетике и развитие нефтедобычи, сообщали в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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