Путин выступит на «Российской энергетической неделе»

Целью форума является демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики, говорится на сайте. Деловая программа в этом году будет включать международную кооперацию в энергетике и развитие нефтедобычи, сообщали в правительстве.