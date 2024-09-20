Путин выступит на «Российской энергетической неделе»
Президент России Владимир Путин выступит на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно готовится выступление Путина на "Российской энергетической неделе". Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем», – сказал он.
Форум «Российская энергетическая неделя» пройдет с 26 по 28 сентября в Москве. В мероприятиях примут участие 5000 делегатов, 36 глав дипломатических миссий, 250 компаний, более 1200 представителей российского и иностранного бизнеса.
Целью форума является демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики, говорится на сайте. Деловая программа в этом году будет включать международную кооперацию в энергетике и развитие нефтедобычи, сообщали в правительстве.