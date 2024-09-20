Зеленский: у Киева нет запасного плана на случай отказа США от поддержки

«Я скажу честно: мы уже в плане Б. Мы в нем живем. У нас никогда не было плана А», – сказал он, отметив, что план А состоял в недопущении конфликта в стране, введении санкций против России и «усилении Украины оружием». Трансляция пресс-конференции шла на странице фон дер Ляйен в соцсети Х.