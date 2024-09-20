Зеленский: у Киева нет запасного плана на случай отказа США от поддержки
У Киева нет запасного варианта на случай, если президент США Джо Байден не поддержит «мирную инициативу» Украины. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Я скажу честно: мы уже в плане Б. Мы в нем живем. У нас никогда не было плана А», – сказал он, отметив, что план А состоял в недопущении конфликта в стране, введении санкций против России и «усилении Украины оружием». Трансляция пресс-конференции шла на странице фон дер Ляйен в соцсети Х.
По словам Зеленского, некоторые пункты «мирного плана» зависят от Вашингтона. Президент Украины добавил, что план рассчитан на быстрые решения партнеров Киева – они должны произойти в период с октября по декабрь. В случае если решения будут приняты, предполагается, что представленный план сработает, подчеркнул Зеленский.
В конце августа президент Украины заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
19 сентября источник агентства Bloomberg подтвердил, что Харрис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Ожидается, что во время визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении в НАТО и Европейский союз, заключении экономических соглашений и соглашений по безопасности, а также на продолжении поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сказано в публикации.