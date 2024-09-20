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Зеленский: у Киева нет запасного плана на случай отказа США от поддержки

Ведомости

У Киева нет запасного варианта на случай, если президент США Джо Байден не поддержит «мирную инициативу» Украины. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я скажу честно: мы уже в плане Б. Мы в нем живем. У нас никогда не было плана А», – сказал он, отметив, что план А состоял в недопущении конфликта в стране, введении санкций против России и «усилении Украины оружием». Трансляция пресс-конференции шла на странице фон дер Ляйен в соцсети Х.

По словам Зеленского, некоторые пункты «мирного плана» зависят от Вашингтона. Президент Украины добавил, что план рассчитан на быстрые решения партнеров Киева – они должны произойти в период с октября по декабрь. В случае если решения будут приняты, предполагается, что представленный план сработает, подчеркнул Зеленский.

В конце августа президент Украины заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.

19 сентября источник агентства Bloomberg подтвердил, что Харрис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Ожидается, что во время визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении в НАТО и Европейский союз, заключении экономических соглашений и соглашений по безопасности, а также на продолжении поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сказано в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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