Минздрав Палестины сообщил о более 700 погибших на Западном берегу
По меньшей мере 716 человек погибли на Западном берегу реки Иордан после обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. Об этом сообщил минздрав Палестины в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, с октябре в регионе пострадали 5750 человек.
6 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за время операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан израильские военные уничтожили 14 палестинских радикалов.
Израильские силы также уничтожили объекты террористической инфраструктуры, в том числе подземный склад с вооружениями, расположенный под мечетью, и лабораторию по производству взрывчатых веществ. Военные также обнаружили и конфисковали большое количество оружия.
28 августа ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в Дженине и Тулькарме. Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять меры для защиты мирного населения на Западном берегу реки Иордан.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава анклава, число погибших в анклаве превысило 40 000 человек.