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Минздрав Палестины сообщил о более 700 погибших на Западном берегу

Ведомости

По меньшей мере 716 человек погибли на Западном берегу реки Иордан после обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 г. Об этом сообщил минздрав Палестины в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, с октябре в регионе пострадали 5750 человек.

6 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за время операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан израильские военные уничтожили 14 палестинских радикалов.

Израильские силы также уничтожили объекты террористической инфраструктуры, в том числе подземный склад с вооружениями, расположенный под мечетью, и лабораторию по производству взрывчатых веществ. Военные также обнаружили и конфисковали большое количество оружия.

28 августа ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в Дженине и Тулькарме. Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять меры для защиты мирного населения на Западном берегу реки Иордан.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава анклава, число погибших в анклаве превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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