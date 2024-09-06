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Армия Израиля за полторы недели ликвидировала 14 радикалов в Дженине

Ведомости

Израильские военные за время операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан уничтожили 14 палестинских радикалов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«На данный момент ликвидировано 14 террористов, задержано более 30 подозреваемых, обезврежено около 30 взрывных устройств, заложенных под дорогами, и нанесено четыре авиаудара по району», – говорится в сообщении.

Кроме того, израильские силы уничтожили объекты террористической инфраструктуры, в том числе подземный склад с вооружениями, расположенный под мечетью, и лабораторию по производству взрывчатых веществ. Военнослужащие также обнаружили и конфисковали большое количество оружия.

30 августа израильские военные обнаружили и ликвидировали главу военного крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» в Дженине Висама Хазема. По данным армии, Хазем причастен к организации терактов в Иудее и Самарии. Вместе с ним также ликвидированы несколько участников нападений на израильские поселения.

28 августа ЦАХАЛ объявила начало военной операции в Дженине и Тулькарме.

Администрация президента США Джо Байдена 29 августа призвала Израиль принять меры для защиты мирного населения на Западном берегу реки Иордан.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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