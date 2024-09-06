Армия Израиля за полторы недели ликвидировала 14 радикалов в Дженине
Израильские военные за время операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан уничтожили 14 палестинских радикалов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«На данный момент ликвидировано 14 террористов, задержано более 30 подозреваемых, обезврежено около 30 взрывных устройств, заложенных под дорогами, и нанесено четыре авиаудара по району», – говорится в сообщении.
Кроме того, израильские силы уничтожили объекты террористической инфраструктуры, в том числе подземный склад с вооружениями, расположенный под мечетью, и лабораторию по производству взрывчатых веществ. Военнослужащие также обнаружили и конфисковали большое количество оружия.
30 августа израильские военные обнаружили и ликвидировали главу военного крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» в Дженине Висама Хазема. По данным армии, Хазем причастен к организации терактов в Иудее и Самарии. Вместе с ним также ликвидированы несколько участников нападений на израильские поселения.
28 августа ЦАХАЛ объявила начало военной операции в Дженине и Тулькарме.
Администрация президента США Джо Байдена 29 августа призвала Израиль принять меры для защиты мирного населения на Западном берегу реки Иордан.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.