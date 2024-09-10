Армия Израиля: гибель иностранки на Западном берегу будет расследована
Гибель гражданки Турции и США Айшенур Эзги Эйги в результате израильского обстрела вблизи города Наблус на Западном берегу реки Иордан будет расследована. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Инцидент, в результате которого была убита иностранная гражданка Айшенур Эзги Эйги на перекрестке в Самарии, будет расследован командирами на местах», – говорится в сообщении.
По данным армии, женщина пострадала в результате непрямого и непреднамеренного обстрела израильских сил. Инцидент произошел во время скопления десятков палестинских граждан, которые поджигали шины и бросали камни в сторону военнослужащих.
Начато расследование, результаты которого будут переданы на рассмотрение военной прокуратуры Израиля.
6 сентября Al Jazeera сообщила о гибели 26-летней гражданки Турции и США в результате выстрела. По данным издания, Эзги Эйги была ранена, когда израильские силы открыли огонь по демонстрантам. Армия Израиля сообщала, что проверяет сообщения о гибели иностранного гражданина.