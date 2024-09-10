Армия Израиля: гибель иностранки на Западном берегу будет расследована

10 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис. В результате атаки 40 человек погибли, еще 60 получили ранения. Целью удара были командиры палестинской радикальной группировки «Хамас», которые причастны к атаке на Израиль 7 октября прошлого года, сообщили в израильской армии.