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Армия Израиля: гибель иностранки на Западном берегу будет расследована

Ведомости

Гибель гражданки Турции и США Айшенур Эзги Эйги в результате израильского обстрела вблизи города Наблус на Западном берегу реки Иордан будет расследована. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Инцидент, в результате которого была убита иностранная гражданка Айшенур Эзги Эйги на перекрестке в Самарии, будет расследован командирами на местах», – говорится в сообщении.

По данным армии, женщина пострадала в результате непрямого и непреднамеренного обстрела израильских сил. Инцидент произошел во время скопления десятков палестинских граждан, которые поджигали шины и бросали камни в сторону военнослужащих.

Начато расследование, результаты которого будут переданы на рассмотрение военной прокуратуры Израиля.

6 сентября Al Jazeera сообщила о гибели 26-летней гражданки Турции и США в результате выстрела. По данным издания, Эзги Эйги была ранена, когда израильские силы открыли огонь по демонстрантам. Армия Израиля сообщала, что проверяет сообщения о гибели иностранного гражданина.

10 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис. В результате атаки 40 человек погибли, еще 60 получили ранения. Целью удара были командиры палестинской радикальной группировки «Хамас», которые причастны к атаке на Израиль 7 октября прошлого года, сообщили в израильской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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