Reuters: часть пейджеров раздали членам «Хезболлы» незадолго до взрывов

Агентство со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад». The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что Израиль долго готовил операцию в Ливане, для этого была создана подставная компания в Европе по производству пейджеров со взрывчаткой. Речь идет о венгерской BAC Consulting, которая выдавала себя за международную компанию и заключила контракт с тайваньской Gold Apollo на сборку устройств.