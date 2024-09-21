Reuters: часть пейджеров раздали членам «Хезболлы» незадолго до взрывов
Группировка «Хезболла» раздала своим членам пейджеры с логотипами компании Gold Apollo за несколько часов до взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Один из участников группировки получил пейджер 16 сентября, сообщил собеседник агентства. Устройство, по его словам, взорвалось на следующий день в коробке. Другой член «Хезболлы» получил пейджер за несколько дней до того, как он взорвался, рассказал другой источник.
По данным Reuters, «Хезболла» проверяла пейджеры после их начала поставок в 2022 г., чтобы убедиться, что они не вызовут срабатывания сигнализации. Испытания проводились в аэропортах. Один из источников в сфере безопасности сообщил агентству, что было трудно обнаружить взрывчатку «любым устройством или сканером».
В Ливане на этой неделе дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. 18 сентября в разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. В результате атак погибли 37 человек, еще более 3000 получили ранения, пишет Reuters.
Агентство со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад». The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что Израиль долго готовил операцию в Ливане, для этого была создана подставная компания в Европе по производству пейджеров со взрывчаткой. Речь идет о венгерской BAC Consulting, которая выдавала себя за международную компанию и заключила контракт с тайваньской Gold Apollo на сборку устройств.