QUAD выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, не упомянув Россию
Участники QUAD (США, Австралия, Индия и Япония) заявили о необходимости справедливого и прочного мира на Украине, однако не упомянули Россию как сторону конфликта. Это следует из опубликованного на сайте Белого дома совместного заявления.
Саммит состоялся в Делавэре, на нем присутствовали премьер-министры Австралии Энтони Албаниз, Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден. В заявлении стороны выразили глубокую обеспокоенность конфликтом на Украине и ее гуманитарными последствиями.
В документе подчеркивается важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет всех государств.
Россия в документе не упоминалась. Вместо этого было отмечено, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы. В заявлении также подчеркиваются негативные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.