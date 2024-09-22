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Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики Украины

Ведомости

Российские силы поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Для ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате за сутки уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству дронов, скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты шесть управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200 и 106 беспилотников самолетного типа.

22 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими силами украинской РСЗО HIMARS в Сумской области. В результате удара уничтожены расчеты пусковой установки и два автомобиля охранения.

21 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 177 украинских дронов за сутки. В ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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