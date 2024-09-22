Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики Украины
Российские силы поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Для ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате за сутки уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству дронов, скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141 районе.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты шесть управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200 и 106 беспилотников самолетного типа.
22 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими силами украинской РСЗО HIMARS в Сумской области. В результате удара уничтожены расчеты пусковой установки и два автомобиля охранения.
21 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 177 украинских дронов за сутки. В ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.