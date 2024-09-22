Партия Шольца побеждает на выборах в Бранденбурге
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца побеждает на выборах в ландтаг (местный парламент) Бранденбурга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экзитпола, проведенного по заказу телеканала АРД.
СДПГ набирает 31% голосов, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 30%. Христианско-демократический союз (ХДС) и «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» получили по 12% голосов.
«Социал-демократы Олафа Шольца, похоже, сдержали сильный вызов со стороны ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и сохранили власть в восточном регионе Бранденбург, избавив канцлера и его партию от еще одной досадной неудачи на выборах», – отмечает агентство.
На выборах в Тюрингии и Саксонии СДПГ заняла пятое и четвертое места, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия АдГ, набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив ХДС, который набрал 31,9%.
13 сентября газета Financial Times сообщила, что члены СДПГ в частном порядке рассматривают исключение Шольца из списка кандидатов на парламентские выборы в 2025 г. Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца в настоящий момент самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 г. В качестве альтернативы канцлеру ФРГ рассматриваются кандидатуры министра обороны Германии Бориса Писториуса или министра-председателя земли Саар Анке Релингер.