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Партия Шольца побеждает на выборах в Бранденбурге

Ведомости

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца побеждает на выборах в ландтаг (местный парламент) Бранденбурга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экзитпола, проведенного по заказу телеканала АРД.

СДПГ набирает 31% голосов, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 30%. Христианско-демократический союз (ХДС) и «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» получили по 12% голосов.

«Социал-демократы Олафа Шольца, похоже, сдержали сильный вызов со стороны ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и сохранили власть в восточном регионе Бранденбург, избавив канцлера и его партию от еще одной досадной неудачи на выборах», – отмечает агентство.

На выборах в Тюрингии и Саксонии СДПГ заняла пятое и четвертое места, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия АдГ, набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив ХДС, который набрал 31,9%.

13 сентября газета Financial Times сообщила, что члены СДПГ в частном порядке рассматривают исключение Шольца из списка кандидатов на парламентские выборы в 2025 г. Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца в настоящий момент самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 г. В качестве альтернативы канцлеру ФРГ рассматриваются кандидатуры министра обороны Германии Бориса Писториуса или министра-председателя земли Саар Анке Релингер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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