Партия Шольца побеждает на выборах в Бранденбурге

13 сентября газета Financial Times сообщила, что члены СДПГ в частном порядке рассматривают исключение Шольца из списка кандидатов на парламентские выборы в 2025 г. Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у Шольца в настоящий момент самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 г. В качестве альтернативы канцлеру ФРГ рассматриваются кандидатуры министра обороны Германии Бориса Писториуса или министра-председателя земли Саар Анке Релингер.