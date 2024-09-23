Страны ООН приняли «Пакт будущего», несмотря на возражение России
Страны – члены ООН на «Саммите будущего» одобрили «Пакт будущего», несмотря на то что Россия дистанцировалась от консенсуса по документу. Об этом сообщает ТАСС.
В начале заседания замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что текст документа не поддерживают некоторые делегации, и предложил отложить принятие документа до согласования всех его положений. На случай если Генассамблея ООН решит «продавливать неконсенснусный текст», он представил поправку к пакту о невмешательстве во внутренние дела других государств.
143 страны проголосовали за отклонение рассмотрения поправки, еще 15 стран воздержались. Поддержали предложение России только Белоруссия, Никарагуа, КНДР, Сирия, Судан и Иран.
«Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу и по Глобальному цифровому договору, особенно в том, что касается положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека», – сказал после этого Вершинин.
В итоге пакт был принят консенсусом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение историческим.
«Саммит будущего» проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-23 сентября в преддверии Недели высокого уровня. «Пакт будущего» был согласован спустя девять месяцев переговоров, его активно продвигал Гутерриш, пишет Reuters.
Соглашение направлено на укрепление глобального сотрудничества и обеспечение адаптации к вызовам на благо всех и в интересах будущих поколений, сказано на сайте ООН. Оно включает около 56 положений, которые касаются безопасности, изменений климата, прав человека, разоружения, необходимости защищать гражданское население в вооруженных конфликтах и др.