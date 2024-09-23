Страны ООН приняли «Пакт будущего», несмотря на возражение России

«Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу и по Глобальному цифровому договору, особенно в том, что касается положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека», – сказал после этого Вершинин.