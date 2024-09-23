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Страны ООН приняли «Пакт будущего», несмотря на возражение России

Ведомости

Страны – члены ООН на «Саммите будущего» одобрили «Пакт будущего», несмотря на то что Россия дистанцировалась от консенсуса по документу. Об этом сообщает ТАСС.

В начале заседания замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что текст документа не поддерживают некоторые делегации, и предложил отложить принятие документа до согласования всех его положений. На случай если Генассамблея ООН решит «продавливать неконсенснусный текст», он представил поправку к пакту о невмешательстве во внутренние дела других государств.

143 страны проголосовали за отклонение рассмотрения поправки, еще 15 стран воздержались. Поддержали предложение России только Белоруссия, Никарагуа, КНДР, Сирия, Судан и Иран.

«Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу и по Глобальному цифровому договору, особенно в том, что касается положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека», – сказал после этого Вершинин.

В итоге пакт был принят консенсусом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение историческим.

«Саммит будущего» проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-23 сентября в преддверии Недели высокого уровня. «Пакт будущего» был согласован спустя девять месяцев переговоров, его активно продвигал Гутерриш, пишет Reuters.

Соглашение направлено на укрепление глобального сотрудничества и обеспечение адаптации к вызовам на благо всех и в интересах будущих поколений, сказано на сайте ООН. Оно включает около 56 положений, которые касаются безопасности, изменений климата, прав человека, разоружения, необходимости защищать гражданское население в вооруженных конфликтах и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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