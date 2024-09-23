Reuters: КСИР Ирана запретил военнослужащим использовать средства связи
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запретил своим военнослужащим использовать любые средства связи после взрывов устройств в Ливане, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных представителей иранских служб безопасности.
Один из источников сообщил агентству, что КСИР проводит масштабную проверку всех устройств, не только средств для связи. Представитель служб безопасности отказался рассказать Reuters, как осуществляется коммуникация между военнослужащими, но сообщил, что сейчас в КСИР используется сквозное шифрование в системах обмена сообщениями.
Представители КСИР обратились к шиитскому движению «Хезболла», запросив результаты технологической экспертизы и образцы взорванных в Ливане устройств. Внутри военного блока Ирана также начались расследования в отношении военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена. Их проверяют на предмет получения денежных средств от аффилированных с Израилем источников.
22 сентября стало известно, что КСИР раскрыл сеть из 12 израильских агентов в шести провинциях Ирана. Предполагается, что они планировали акции по дестабилизации обстановки в стране. Агентов арестовали.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.