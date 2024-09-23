Алиев отозвал посла Азербайджана в России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал с должности посла республики в России Полада Бюльбюль-оглы. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.
«Отозвать Полада Бюльбюль-оглы с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», – говорится в сообщении.
18 августа ️Бюльбюль-оглы сообщил ТАСС о завершении своей дипмиссии в Москве и планах работать в городе Шуша в Карабахе, где родился его отец. Он занимал пост посла Азербайджана в России более 18 лет. Дипломат пожелал успехов своему преемнику.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в Армении.
В апреле МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.