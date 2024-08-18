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Посол Азербайджана сообщил о завершении дипмиссии в Москве

Ведомости

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Москве и планах работать в Карабахе, где родился его отец. Об этом посол сообщил в интервью ТАСС.

Бюльбюль-оглы проработал в Москве 18,5 года.

«И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь – быть первым депутатом после освобождения Карабаха», – сказал посол.

Посол Азербайджана сообщил также о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС. По его словам, этот вопрос находится в работе.

16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. В ходе переговоров президент России и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудят в Баку вопросы армяно-азербайджанского урегулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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