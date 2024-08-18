Посол Азербайджана сообщил о завершении дипмиссии в Москве
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Москве и планах работать в Карабахе, где родился его отец. Об этом посол сообщил в интервью ТАСС.
Бюльбюль-оглы проработал в Москве 18,5 года.
«И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь – быть первым депутатом после освобождения Карабаха», – сказал посол.
Посол Азербайджана сообщил также о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС. По его словам, этот вопрос находится в работе.
16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа. В ходе переговоров президент России и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудят в Баку вопросы армяно-азербайджанского урегулирования.