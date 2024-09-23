Япония поднимала в небо истребители F-35 из-за военной авиации России
Истребители F-35 японских сил самообороны поднимались в небо в районе острова Хоккайдо якобы из-за российского военного самолета Ил-38, несколько раз нарушившего воздушные границы Японии. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихарар, пишет Kyodo News.
Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси уточнил, что японские истребители в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Такие средства применялись силами самообороны впервые, отметил он.
Япония выразила решительный протест России из-за инцидента с российским истребителем.
22 сентября ВВС Германии сообщило, что истребители ФРГ Eurofighter поднимались в небо в зоне Балтийского моря якобы из-за российских военных самолетов. По данным ведомства, среди них были истребители Су-35 и Су-30.
26 августа командование вооруженных сил Польши сообщило, что страна и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации России. Последний раз подобная интенсивная деятельность российской авиации была зафиксирована 8 июля. Тогда самолеты Польши дважды поднимались в небо якобы из-за интенсивных действий России. 26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности авиации России. 27 апреля польские самолеты также поднимались в небо по той же причине.