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Япония поднимала в небо истребители F-35 из-за военной авиации России

Ведомости

Истребители F-35 японских сил самообороны поднимались в небо в районе острова Хоккайдо якобы из-за российского военного самолета Ил-38, несколько раз нарушившего воздушные границы Японии. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихарар, пишет Kyodo News.

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси уточнил, что японские истребители в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Такие средства применялись силами самообороны впервые, отметил он.

Япония выразила решительный протест России из-за инцидента с российским истребителем.

22 сентября ВВС Германии сообщило, что истребители ФРГ Eurofighter поднимались в небо в зоне Балтийского моря якобы из-за российских военных самолетов. По данным ведомства, среди них были истребители Су-35 и Су-30.

26 августа командование вооруженных сил Польши сообщило, что страна и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации России. Последний раз подобная интенсивная деятельность российской авиации была зафиксирована 8 июля. Тогда самолеты Польши дважды поднимались в небо якобы из-за интенсивных действий России. 26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности авиации России. 27 апреля польские самолеты также поднимались в небо по той же причине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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