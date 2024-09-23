МИД призвал суд в Гааге отклонить претензии Киева по Азовскому и Черному морям

23 сентября созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге международный арбитраж начал слушания по существу по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., сообщал ТАСС. Слушания продлятся до 5 октября. Отмечалось, что будут рассмотрены претензии Киева относительно соблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, а также влияния моста на судоходство, по сохранности археологических и исторических объектов у берегов полуострова.