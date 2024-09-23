МИД призвал суд в Гааге отклонить претензии Киева по Азовскому и Черному морям
Претензии Украины, связанные якобы с нарушением Россией прав Киева в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, безосновательны, их необходимо отклонить, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже.
«Призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы даже сказал отчаянные попытки Украины получить какую-либо выгоду по спорной ситуации с РФ», – заявил Кузьмин в обращении к судьям (цитата по ТАСС).
По словам Кузьмина, суд вынесет решение в споре с Украиной по правам в Черном, Азовском морях и Керченском проливе не ранее конца года.
23 сентября созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге международный арбитраж начал слушания по существу по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., сообщал ТАСС. Слушания продлятся до 5 октября. Отмечалось, что будут рассмотрены претензии Киева относительно соблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, а также влияния моста на судоходство, по сохранности археологических и исторических объектов у берегов полуострова.
Спор Украины с Россией продолжается с 16 сентября 2016 г. Киев заявляет, что Москва нарушает его суверенные права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в Черном и Азовском морях. Россия отвергает эти обвинения.