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МИД призвал суд в Гааге отклонить претензии Киева по Азовскому и Черному морям

Ведомости

Претензии Украины, связанные якобы с нарушением Россией прав Киева в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, безосновательны, их необходимо отклонить, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже.

«Призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы даже сказал отчаянные попытки Украины получить какую-либо выгоду по спорной ситуации с РФ», – заявил Кузьмин в обращении к судьям (цитата по ТАСС).

По словам Кузьмина, суд вынесет решение в споре с Украиной по правам в Черном, Азовском морях и Керченском проливе не ранее конца года.

23 сентября созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге международный арбитраж начал слушания по существу по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., сообщал ТАСС. Слушания продлятся до 5 октября. Отмечалось, что будут рассмотрены претензии Киева относительно соблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, а также влияния моста на судоходство, по сохранности археологических и исторических объектов у берегов полуострова.

Спор Украины с Россией продолжается с 16 сентября 2016 г. Киев заявляет, что Москва нарушает его суверенные права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в Черном и Азовском морях. Россия отвергает эти обвинения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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