В Литве начались плановые учения с участием военных США и НАТО

Тренировки проводятся на нескольких полигонах страны. 24 сентября пройдут международные учения подразделений огневой поддержки. В ходе маневров военные должны будут координировать и осуществлять эвакуацию экипажа и пассажиров судна во время имитации стихийного бедствия в Балтийском море. Местных жителей города Клайпеда предупредили о высоком уровне военной активности в регионе.