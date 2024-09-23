В Литве начались плановые учения с участием военных США и НАТО
Плановые учения вооруженных сил Литвы проходят в стране с 23 по 26 сентября. Об этом сообщается на сайте литовской армии.
Тренировки проводятся на нескольких полигонах страны. 24 сентября пройдут международные учения подразделений огневой поддержки. В ходе маневров военные должны будут координировать и осуществлять эвакуацию экипажа и пассажиров судна во время имитации стихийного бедствия в Балтийском море. Местных жителей города Клайпеда предупредили о высоком уровне военной активности в регионе.
«Мы просим жителей и гостей Литвы отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими обычными делами», – отметили в армии.
«Sputnik Литва» сообщил, что в учениях примут участие военнослужащие артиллерийских частей сухопутных войск армии Литвы, дислоцированного в республике батальона передовых сил НАТО, а также военные и боевая техника 1-го батальона 82-го артиллерийского полка США.
В апреле и мае в Литве проходили масштабные военные учения вооруженных сил Германии Grand Quadriga 2024. В учениях принимали участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.
Одновременно в Литве проходили военные учения Sabre Strike, организованные армией США, совместные литовско-польские учения Brave Griffin 2024/II и одно из крупнейших национальных учений Thunder Strike.
13 сентября министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подписал в Берлине соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией.