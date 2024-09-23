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В Литве начались плановые учения с участием военных США и НАТО

Ведомости

Плановые учения вооруженных сил Литвы проходят в стране с 23 по 26 сентября. Об этом сообщается на сайте литовской армии.

Тренировки проводятся на нескольких полигонах страны. 24 сентября пройдут международные учения подразделений огневой поддержки. В ходе маневров военные должны будут координировать и осуществлять эвакуацию экипажа и пассажиров судна во время имитации стихийного бедствия в Балтийском море. Местных жителей города Клайпеда предупредили о высоком уровне военной активности в регионе.

«Мы просим жителей и гостей Литвы отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими обычными делами», – отметили в армии.

«Sputnik Литва» сообщил, что в учениях примут участие военнослужащие артиллерийских частей сухопутных войск армии Литвы, дислоцированного в республике батальона передовых сил НАТО, а также военные и боевая техника 1-го батальона 82-го артиллерийского полка США.

В апреле и мае в Литве проходили масштабные военные учения вооруженных сил Германии Grand Quadriga 2024. В учениях принимали участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.

Одновременно в Литве проходили военные учения Sabre Strike, организованные армией США, совместные литовско-польские учения Brave Griffin 2024/II и одно из крупнейших национальных учений Thunder Strike.

13 сентября министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подписал в Берлине соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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