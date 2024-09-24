В Кремле не стали комментировать слушание дела против России в Гааге
В Кремле воздержались от комментариев по иску Украины к России, который начал рассматривать Международный арбитражный суд в Гааге. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь я бы воздержался от каких-то комментариев абсолютно. Наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации абсолютно понятна. И эта позиция для нас является абсолютно превалирующей», – сказал он во время ежедневного брифинга.
23 сентября созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Международный арбитраж начал слушания по существу по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Слушания продлятся до 5 октября, во время них будут рассмотрены претензии Киева относительно соблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов и др.
Спор Украины с Россией продолжается с 16 сентября 2016 г. Украинская сторона настаивает на том, что РФ нарушает ее суверенные права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в Черном и Азовском морях. Москва эти обвинения отвергает.