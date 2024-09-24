В Кремле не стали комментировать слушание дела против России в Гааге

23 сентября созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Международный арбитраж начал слушания по существу по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Слушания продлятся до 5 октября, во время них будут рассмотрены претензии Киева относительно соблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов и др.