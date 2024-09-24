Музей в Абхазии закрыл доступ к экспозиции из-за фотографии Шамиля Басаева
В дипмиссии подчеркнули, что считают демонстрацию фотографии террориста недопустимой. Представители посольства обратились в музей, и руководство площадки пообещало в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Банда Басаева напала на правоохранителей, военных, организации и жителей Ингушетии в 2004 г. Погибли 78 человек, еще 113 были ранены. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.
В июне Следственный комитет России сообщил, что ведомство установило личности 131 боевика, участвовавших в незаконном вооруженном формировании под руководством Басаева и причастных к нападению на Ингушетию в 2004 г. Из них осуждены 68 человек, продолжается выяснение личностей скрывшихся преступников.